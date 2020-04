EFEITO CORONA Festivais de cinema online são opção para a quarentena Cineasta de MS, Filipi Silveira, tem suas obras disponíveis e concorre festivais

30 ABR 2020 - 19h:50 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Diante do atual cenário, onde uma pandemia impede atividades até então rotineiras, como ir ao cinema, todos os setores estão sofrendo e se adaptando até tudo se normalizar. Exemplo disso é o meio do audiovisual, pois, produções tiveram que ser paralisadas e lançamentos e eventos como Festivais de Cinema foram adiados.

Mas a cultura não para e as adaptações levam até o público a possibilidade de contar com lazer em casa. Entre as opções estão o Festival Saindo da Gaveta e o Festival Cinemaria que terão em sua programação alguns filmes mais antigos de alguns realizadores e realizadoras em sua programação gerando um conteúdo extenso para as pessoas aproveitarem a quarentena com muita arte.

Representando Mato Grosso do Sul, o realizador e ator Filipi Silveira ingressou nesses projetos de adaptação da arte audiovisual e estará com duas produções que assinou a direção participando de Festivais e Mostras de forma on-line. Seu primeiro e premiado curta, “O Florista”, participa do Festival Saindo da Gaveta, que chega com 40 curtas-metragens gratuitos para o público assistir no conforto de casa, com obras premiadas que já rodaram o Brasil e o mundo. A iniciativa conta com votação do júri popular até o dia 02 de maio, no site do evento: (https://www.saindodagaveta.com/) e também estará na programação futura do Festival Cinemaria.

“O Florista foi exibido em dois Festivais ano passado, o que me remete a uma entrevista do Diretor Joel Pizzini em que ele dizia que faz filmes para ficar em cartaz a vida inteira, não sei se a frase é dele, mas achei ótima e ver um filme mais antigo junto com os novos até hoje sendo exibidos mostra que o filme funciona e conquista, no caso do Florista tem gente que às vezes que não assistiu e quando descobre ser um filme de 2012, acaba me dizendo que parece que o filme foi feito ontem, para o bem e para o mal o filme continua atual”, afirma o ator e diretor do filme que também assina o roteiro Filipi Silveira.

Alguns Festivais no mundo para não adiarem, estão transformando suas edições deste ano em virtuais, outros como Cannes e Veneza preferem adiar do que usarem esta opção, no Brasil atualmente alguns Festivais de cinema presenciais como o Festival Internacional de Brasília, o Cine Paraíso, Curta Taquary e o Festival de Cinema Curta Pinhais, após deliberações acerca da melhor forma de prosseguir com o festival sem colocar a vida de ninguém em risco também tornaram suas edições virtuais e percebendo este momento alguns Festivais foram criados para levar o cinema para as pessoas, já que elas não podem ir até o cinema.

“Neste momento em que é necessário se adaptar, o cinema não vai acabar, disseram isso quando veio a Televisão, Videocassete, DVD e VOD, ele vai coexistir como sempre fez, neste momento ver festivais fazerem ações para chegar até o público é positivo, claro que tem tipos de filmes que é melhor ver na telona, então é melhor adiar, mas tem outros que podemos ver tranquilamente em casa é até uma maneira bacana de gerar conteúdo para este momento triste de pandemia e formar público para quando tudo isso passar eu poder filmar meu primeiro longa-metragem e para aquela sala escura e mágica que é o cinema, eu poder voltar, avalia Filipi, que recentemente teve seu novo projeto de longa-metragem aprovado em primeiro lugar no edital do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais).

Festivais Nacionais – O Festival de Cinema Curta Pinhais no Paraná que está em sua oitava edição que era presencial, está se adaptando para este novo momento de pandemia e sua edição será on-line e estará exibindo futuramente o trabalho mais recente do ator e diretor de MS, o também premiado curta "Vampiros".

Os filmes anteriores do Diretor como "Cartilha da Vida", "Curta Ser Saudável" e "Irmãos de Alma" estão liberados na internet na plataforma Youtube.

O Florista

Curta Ser Saudável

Irmãos de Alma

Cartilha da Vida