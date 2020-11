MATO GROSSO DO SUL Festival de Arte e Cultura do IFMS tem programação online Evento começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira

11 NOV 2020 - 11h:04 Por Ingrid Rocha/CBN

O Festival de Arte e Cultura do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul começa nesta quarta-feira (11). A programação pela primeira vez será totalmente online, com transmissão no canal do YouTube do IFMS, em salas virtuais e transmissões ao vivo dos próprios campi. Evento termina na próxima sexta-feira (13). Ouça os detalhes: