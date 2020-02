EDUCAÇÃO Fetems quer urgência na aprovação do Fundeb Federação dos trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul afirma que o fundo da educação básica precisa ser aprovada no primeiro semestre

21 FEV 2020 - 14h:50 Por Ginez Cesar/CBN

Federação dos trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul afirma que o fundo da educação básica precisa ser aprovada no primeiro semestre - Foto: Thais Cintra/CBN A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) está se mobilizando, inclusive durante o Carnaval, para defender o Proposta de Emenda à Constituição que está sendo analisada por uma comissão especial criada na câmara dos deputados para a aprovação, em caráter permanente, do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação (Fundeb). O fundo agrupa recursos de municípios, de estados e da união e os distribui para as redes públicas de ensino de todo o país. O modelo atual do fundo, tem uma estimativa de receita para 2020 de cerca de R$ 170 bilhões. O atual Fundeb tem validade até o final do ano de 2020. O presidente da Fetems falou sobre a importância do fundo e também da falta de professores nas redes municipal e estadual de ensino. Confira:

Deixe seu Comentário