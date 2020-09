FUTEBOL MS FFMS discute hoje possível data para a volta do Estadual A reunião com os dirigentes dos clubes classificados para as quartas de final será às 10h desta quarta-feira (02)

2 SET 2020 - 08h:32 Por Isabelly Melo

O Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, convocou reunião extraordinário para esta quarta-feira (02) com os dirigentes dos oito clubes classificados para a fase quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2020.

De acordo com a assessoria serão debatidos temas importantes como a data da volta da competição, prevista para 28 de novembro; alteração no regulamento com mudança de três para cinco substituições; testagem obrigatória do Covid-19; e proposta inicial para o Estadual 2021.

A reunião está marcada para as 10h no Exceller Plaza Hotel, na capital. Outros dirigentes que quiserem participar de maneira online, devem solicitar para a Federação.