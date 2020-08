OPORTUNIDADE Fiat Cronos 2020 esbanja conforto e segurança Sedan possui cinco versões e conta com visual moderno e esportivo

17 AGO 2020 - 16h:59 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Espaço é a palavra-chave para o top de linha da Fiat, além de esbanjar conforto e comodidade para todos os passageiros, o Cronos 2020 conta com um porta-malas gigante, que se expande ainda mais ao retrair os bancos traseiros. Escolha perfeita para quem tem uma grande família.

Além disso, o carro possui um motor de alto rendimento, com câmbio manual de cinco velocidades, 1.3, direção elétrica com sistema progressivo e ainda, um sistema inteligente que esquenta o combustível, sem utilizar o convencional “tanquinho”. E você pode ainda escolher entre as cinco versões do sedan.

E se o fator segurança é o que te leva a escolher o seu novo carro, o sistema de frenagem ABS do Cronos traz a garantia da melhor resposta em casos de emergência, principalmente, na hora de frear ou desviar de obstáculos.

Mais Esportivo

Na parte de fora, o sedan conta com um visual esportivo, arrojado e moderno, com design italiano e linhas contínuas. O toque final que deixa todos de boca aberta.