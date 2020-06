AÇÃO FECHA MêS Fiat Enzo libera mais de R$8 mil em desconto Concessionária da Joaquim Murtinho está com super valorização do seu carro usado

25 JUN 2020 - 17h:14 Por Isabelly Melo

A Fiat Enzo da Rua Joaquim Murtinho realiza até o fim de junho a Ação Fecha Mês, com oportunidades imperdíveis para você estacionar de vez um Fiat na sua garagem. Com descontos e super valorização do seu carro usado, não tem desculpa para não levar, por exemplo, o Fiat Cronos 2020.

Com nome inspirado no Deus do tempo e rei dos titãs, o Cronos possui cinco versões, sendo duas motorizações; 1.3 e 1.8, com preços a partir de R$56,990. O automóvel é totalmente diferenciado dos veículos de outras marcas, com um grande diferencial, o tamanho do porta-malas, que pode ser decisivo para quem tem família grande, gosta de viajar e até mesmo para os motoristas de aplicativo, por ter grande espaço interno e consumo satisfatório, chegando a fazer 11 km por litro.

Além disso, o italiano tem um design esportivo unido a tecnologia, com linhas contínuas, e um visual arrojado que deixa todo mundo de boca aberta. Em relação a tecnologia o Cronos possui central multimídia uconnect, aquela que possibilita conectar o seu smartphone para utilizar aplicativos como Waze, Google Maps e Spotify através do Apple Carplay ou Android Auto.

Para conferir de pertinho as condições de preço e fazer o test drive é só ir até a Fiat Enzo da Rua Joaquim Murtinho, nº 2350, Itanhangá Park em horário comercial, inclusive com atendimento no sábado, até 12h.

Confira a apresentação do Fiat Cronos 2020.