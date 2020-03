EFEITO CORONA Fiems cobra agilidade no socorro financeiro Presidente da Federação das Indústrias afirma que os anúncios demoram chegar nas pessoas e empresas

27 MAR 2020 - 14h:39 Por Ginez Cesar/CBN

O presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, disse nessa sexta-feira (27) no CBN Campo Grande, que boa parte das medidas de socorro financeiro anunciados pelo governo federal ainda não refletiram na prática para pessoas e empresas. Segundo ele, o momento exige agilidade e menos burocracia. "O empresário não sabe se paga imposto ou paga os salários dos funcionários", disse Longen ao reforçar que as medidas precisam chegar na "ponta". O presidente da Fiems também destacou que o setor industrial elaborou uma pauta com sugestões capazes de aliviar a pressão sobre as empresas e que o documento foi levado ao governo do Estado e ao governo federal, por meio da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Confira a entrevista: