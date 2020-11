INDúSTRIA Fiems entrega proposta para retomada do setor em 2021 Federação se reuniu com deputados estaduais nesta quinta-feira (19)

19 NOV 2020 - 12h:57 Por Loraine França

A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul 9Fiems) entregou à Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (19), um projeto com propostas para o setor em 2021. De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a ideia é discutir a retomada do setor. Entre os projetos apresentados aos deputados estão a ampliação do Refis e o Fundo de Apoio à Industrialização (FAI).

