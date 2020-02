CAMPO GRANDE Filmes nacionais independentes ganham destaque em projeto Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo começa nesta quarta-feira (19)

19 FEV 2020 - 15h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

O curso de Audiovisual da UFMS começou neste mês de fevereiro dois projetos culturais em Campo Grande. O Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo é um desses projetos e está sendo realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul. Este projeto tem início nesta quarta-feira (19), a partir das 19h e tem entrada franca. Além disso, o curso ainda está realizando o Cine Clube Audiovisual UFMS, que vai exibir filmes que trazem temas voltados para os jovens. Ouça mais informações: