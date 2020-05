TEMPO E TEMPERATURA Fim de semana será gelado em Mato Grosso do Sul Uma nova frente fria chegou ao Estado, atingindo todas as áreas de MS

15 MAI 2020 - 06h:36 Por Isabelly Melo

Uma nova frente fria chegou ao Estado, atingindo todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Os termômetros podem registrar mínima de 7°C nesta sexta-feira (15), e o frio deverá se estender durante todo o fim de semana.

A previsão é do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica céu nublado a parcialmente nublado com chuvisco durante a madrugada nas regiões norte e nordeste. Para as demais áreas, o tempo deve ser de parcialmente nublado a claro.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 35% nesta sexta. A temperatura máxima desta sexta, não deve passar dos 27°C.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura estimadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Infográfico Portal do MS

*Informações Portal do MS