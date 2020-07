ECONOMIA Financiamento de imóveis cresce 24% em MS Dados do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis que o mercado ficou aquecido por conta da baixa dos juros

27 JUL 2020 - 12h:22 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

O financiamento de imóveis em Mato Grosso do Sul cresceu 24% de janeiro a maio deste ano, se comparado com o mesmo período de 2019. Os dados são do Creci-MS (Conselho Regional dos Corretores e Imóveis de Mato Grosso do Sul).

Segundo presidente de Creci, Eli Rodrigues, muitos investidores, pelas incertezas do mercado por conta da Covid-19, migraram parte do capital para a compra de imóveis. Além disso, ele afirma que a taxa básica de juros (Selic), que está em 2,25% ao ano está favorecendo as compras e pressionando a taxa de juros dos bancos para baixo. Confira: