OPORTUNIDADE NO MERCADO Pessoas físicas podem emprestar dinheiro com juros de forma legal Emprestimos serão mediados por empresas autorizadas pelo Banco Central do Brasil

5 FEV 2020 - 13h:52 Por Beatriz Magalhães/CBN

As fintechs atuam de forma totalmente virtual - Foto: Reprodução As Fintechs de crédito são empresas que usam a tecnologia como potencial para criar novos modelos de negócio, atuando de forma on-line, e são regulamentadas desde abril de 2 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A modalidade, chamada de Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permite que pessoas físicas emprestem dinheiro com juros para outras pessoas de forma legal e regulamentada. O intermédio entre Credor e devedor, que antes seria feito por um banco tradicional, agora é feito por uma plataforma digital. De acordo com o Banco Central do Brasil, as Fintechs proporcionam benefícios como o aumento da eficiência e concorrência no mercado de crédito, agilidade nas transações, diminuição da burocracia no acesso ao crédito, inovação e acesso ao Sistema Financeiro Nacional. Ouça a matéria na íntegra: Infográfico: Banco Central do Brasil

