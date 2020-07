NOVO CORONAVÍRUS Fiocruz vai analisar exames de MS Secretaria Estadual de Saúde deve enviar mil amostras para a Fundação na segunda-feira (13)

10 JUL 2020 - 17h:27 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Com a alta procura por exames do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saude (SES) firmou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para auxiliar na análise de amostras.

A Secretaria já possui parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, e com o Hemosul.

Saiba mais: