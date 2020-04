EFEITO CORONA Fiscalização contra aglomeração de pessoas será intensificada na Capital Feriado do Dia do Trabalhador marcará o início da presença de policiais nas ruas

29 ABR 2020 - 15h:32 Por Marcus Moura/CBN

A Polícia Civil Metropolitana vai intensificar as rondas para coibir a aglomeração de pessoas em Campo Grande e os trabalhos mais rígidos já começam nesta sexta-feira, no feria do Dia do Trabalhador. Confira: