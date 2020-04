SAÚDE Fiscalização em barreiras sanitárias já rendeu abordagem a mais de 100 mil pessoas Até o momento foram registrados 46 casos suspeitos, dos quais 29 seguem em isolamento social

13 ABR 2020 - 16h:00 Por Marcus Moura/CBN

As barreiras sanitárias espalhadas nas 17 divisas de Mato Grosso do Sul com outros estados já renderam a abordagem a mais de 100 mil pessoas. Três Lagoas e Bataguassu são as cidades com maior número de pessoas verificadas pelas equipes responsáveis pelo trabalho. Ouça abaixo: