NO GUANANDIZÃO Flamengo e Praia Clube decidem hoje a Supercopa Feminina de Vôlei Partida começa às 20h30, horário de MS, no Ginásio Guanandizão

6 NOV 2020 - 10h:34 Por Isabelly Melo

Nesta sexta-feira (06), a partir das 20h30 (horário de MS), duas equipes de peso entram em quadro do Ginásio Guanandizão, em Campo Grande; de um lado o time carioca Sesc Flamengo e do outro, a equipe mineira Praia Clube decidem a Supercopa Feminina de Vôlei 2020.

Taubaté, campeão da Supercopa Masculina Foto: Divulgação/Fundesporte

Assim como aconteceu no masculino, na última semana, com vitória do Taubaté sobre o Sada Cruzeiro, a partida não terá ampla presença de público, somente cerca de 10% da capacidade foi liberada, com convites divididos entre a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Funesp (Fundação Municipal de Esporte) e a Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul.

A partida desta noite será uma reedição da final do 1º Troféu Super Vôlei Feminino, que ocorreu no último sábado (31), entre Flamengo e Praia Clube, com vitória do time mineiro, por três sets a zero (parciais de 25x22, 25x14 e 27x25).

Mesmo com a derrota no Trófeu, o Flamengo não fica para trás em títulos neste ano, tendo já conquistado o título do Carioca de 2020, o time do técnico Bernardinho espera um bom jogo coletivo nesta sexta, mesmo com alguns desfalques e jogadoras em posições diferentes do padrão.

Bernardinho, técnico do Sesc Flamengo Foto: Divulgação/Fundesporte

“Nós estamos tendo uma temporada complicada, né. Nossa libero titular teve que fazer uma cirurgia, aí trouxemos uma libero que nas vésperas da Super se contundiu e não está aqui conosco. Mas não é nenhum álibi, nós sabemos da força do time de Uberlândia, um grupo realmente fantástico, mas a gente vem com disposição de fazer um grande jogo. Pedindo um pouco de sacrifício de algumas jogadoras em posições diferentes.”, disse Bernardinho.

Bernardinho ainda relembrou a última vez que esteve na capital, no mesmo ginásio, comandando a seleção brasileira masculina contra a seleção de Portugal, “Bacana demais, Campo Grande está de parabéns, é muito bom poder voltar. Para mim foi ontem assim, o carinho das pessoas né, e ver que aqui em Campo Grande continua, apesar de estar distante dos grandes centros de vôlei, continua apoiando, continua fazendo. Acho que isso é muito importante para o esporte.”, fechou o técnico.

Paulo Coco, técnico Praia Clube Foto: Divulgação/Fundesporte

Já o Praia Clube, comandado por Paulo Coco, espera manter o bom momento da equipe, que além do título coletivo desponta individualmente com a ponteira Fernanda Garay, grande destaque da equipe de Uberlândia na vitória da última semana, e eleita a melhor atleta das três partidas do time no 1º Troféu Super Vôlei Feminino.

“O Praia chega bem, nós fizemos uma boa semana de evolução durante o Super Vôlei lá em Saquarema né, a equipe cresceu a cada jogo. Estamos buscando evolução, buscando melhoras né. E o jogo é importante nesse sentido, o Sesc Flamengo sempre nos exige muito como estrutura tática, e a gente tem que jogar o nosso melhor se a gente almeja sair com a vitória”, destacou Coco.