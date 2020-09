SEGURANÇA Fluxo de veículos nas rodovias foi o mesmo de antes da Covid Operação Independência registrou 21 acidentes e 1 óbito

8 SET 2020 - 15h:36 Por Gabi Couto/CBN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 desta segunda-feira, 7 de setembro, a Operação Independência 2020, realizada em todas as rodovias federais do Estado. Embora a PRF não realize contagem de fluxo de veículos, foi bastante perceptível o aumento no fluxo de veículos neste feriado, assemelhando-se com período pré-pandemia.

Fiscalização

A PRF fiscalizou 2.046 veículos e 2.529 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nos 4 dias de Operação.

Acidentes

Durante a Operação, foram registrados 21 acidentes, sendo 3 considerados graves. Ao todo, 24 pessoas ficaram feridas e 1 veio a óbito no local do acidente.

No final da tarde de segunda-feira (7), no km 457 da BR-163 em Campo Grande (MS), ocorreu um acidente entre um caminhão M.Benz/ L 1620 e uma motocicleta Honda/CG 150. O condutor, de 41 anos, da motocicleta, veio a óbito no local.

O motorista do caminhão realizava uma manobra para acessar um posto de combustível quando ocorreu colisão entre os veículos. As causas ainda estão sendo apuradas.

Autuações Gerais

Foram totalizados 1.624 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 241 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 231 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança foram 138, entre motoristas e passageiros. Crianças sendo transportadas fora da cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 33 autuações.

Alcoolemia

A PRF realizou 66 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 27 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 7 motoristas foram presos.

Apreensões

Durante os 4 dias de operação, a PRF apreendeu mais de 3,8 toneladas de maconha. 7 Kg de cocaína também foram apreendidos e 5 veículos foram recuperados.

Em 2019, o feriado da Independência ocorreu durante o fim de semana, não havendo operação de feriado, portanto, não há dados comparativos do fim de semana prolongado.