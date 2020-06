MUDAR OU NÃO DE PROFISSÃO? Foco agora é a sobrevivência das empresas, diz especialista Sanger Santos afirma que muitas empresas estão sendo obrigadas a dispensar grande parte dos funcionários

3 JUN 2020 - 14h:56 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Desemprego, incertezas e mercado de trabalho fragilizado. Essa foi a tônica da entrevista com o especialista em carreira, Sanger Santos, que falou nessa quarta-feira à rádio CBN Campo Grande. Palestrante e consultor, Sanger trabalha diretamente com funcionários de vários perfis dentro das empresas e diz que a pandemia está forçando muitas companhias a tomar decisões difíceis nesse momento, por conta da pandemia da Covid-19. "Tem pessoas com muita qualificação que estão sendo dispensadas.

Mas precisamos entender que o foco agora é a sobrevivência das empresas", destacou. Sanger falou ainda sobre carreira, oportunidades e a importância do planejamento na retomada profissional.

Confira: