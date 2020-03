DENGUE X CORONA Foco no coronavírus distrai a população quando o assunto é Dengue Os casos suspeitos da doença aumentaram nas últimas semanas

20 MAR 2020 - 12h:56 Por Thais Cintra/CBN

O monitoramento das equipes de controle de endemias vetoriais de Campo Grande, são realizadas com frequência em toda a cidade. Mesmo com o surto de coronavírus, os trabalhos continuam para alertar a população em relação ao combate à Dengue. A superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, explica sobre o serviço. Acompanhe no link abaixo: