MEIO AMBIENTE Focos de incêndio estão sendo investigados e culpados serão punidos, avisa Azambuja Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica já somam 1,4 millhão de hectares atingidos pelo fogo

14 SET 2020 - 16h:41 Por Marcus Moura/CBN

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinou nesta segunda-feira um decreto que declara situação de emergência ambiental em todo o Estado por noventa dias, devido aos incêndios florestais. Durante a assinatura, foi anunciada também uma ajuda financeira do governo federal, que ainda não tem valores definidos. Ainda de acordo com o governador, uma equipe trabalha para investigar a origem dos focos e punir culpados. Em todo o Estado, 1,4 milhão de hectares dos três biomas foram queimados neste ano, conforme estimativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Confira: