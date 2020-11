PIRACEMA Fogo no Pantanal pode prejudicar reprodução dos peixes Além de deixar período ainda mais seco, cinzas dos incêndios sujam a água, impedindo o ciclo

6 NOV 2020 - 15h:52 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O fogo que já queimou mais de 1 milhão de hectares do Pantanal pode causar impactos na cadeia produtiva das espécies de peixes do bioma. Os incêndios deixaram o período de piracema ainda mais seco.

Durante a época de reprodução dos peixes, que ocorre entre outubro e março, eles migram para a nascente do rio, onde completam o ciclo. Com a seca, muitos não conseguem chegar ao local. Além disso, segundo a pesquisadora Débora Karla, o fogo traz ainda outro empecilho: as cinzas na água.

