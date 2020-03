MEIO AMBIENTE Fogo volta a castigar o Pantanal mesmo durante a cheia da bacia Equipes do Corpo de Bombeiros lutam há quase uma semana para extinguir as chamas, que vão de Corumbá até Poconé, em Mato Grosso, em focos espalhados

13 MAR 2020 - 15h:14 Por Marcus Moura/ CBN

Desde a última segunda-feira (09), o Corpo de Bombeiros de Corumbá, distante 417 quilômetros da Capital, luta para apagar focos de incêndios em pequenas ilhas no meio do pantanal. O fogo foi descoberto durante uma ação de resgate do corpo de uma pessoa afogada, no domingo (08). O bioma queima, mesmo durante o período de cheias.

Segundo o Coronel Comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Joilson Alves do Amaral, a suspeita é que o fogo tenha começado após ribeirinhos, ou grupos de pescaria não se atentarem a apagar as chamas de um possível churrasco. “Por ser uma região muito isolada, estamos trabalhando inicialmente com estas hipóteses. Entretanto, não descartamos nenhuma possibilidade. O foco agora é combater o fogo”, explica. Entretanto, devido a extensão dos focos no bioma, provavelmente, outro fator contribui para o fogo.

Com o tempo seco e a corrente de ventos voltada para a cidade, a população está sofrendo com a fumaça no ar. O mato verde produz mais fumaça que o seco, o que agrava a situação. Boa notícia é que há previsão de chuva para o próximo final de semana, o que deve apagar todos os focos. Ainda de acordo com o Coronel, um helicóptero da Polícia Militar será usado para jogar água na linha de fogo. Ele afirma que as autoridades estão acompanhando de perto a situação.

Destruição

No ano passado, o fogo destruiu uma área de mais de 120 mil hectares entre Corumbá e Miranda. Foram registrados 339% focos a mais de incêndios do que no ano anterior, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Atípico

A imprensa de Corumbá noticiou fotos da cidade com muita fumaça, o que atípico para esta época do ano, que geralmente é marcada pela cheia no pantanal. O Diário Corumbaense divulgou uma imagem do satélite Terra da Nasa, na qual é possível observar a gravidade da situação. O fogo aparece desde Corumbá até o município de Poconé, em Mato Grosso. Ainda segundo o Coronel Joilson, há uma troca de informações entre os dois estados para o combate articulado do fogo.

Ainda de acordo com dados do Inpe, obtidos pelo Diário Corumbaense, Corumbá é a cidade com mais focos de incêndio do país, com 61,1% dos focos de incêndio do Brasil. Nos últimos dois dias, o número de focos de incêndio saiu de 43 para 144. De janeiro a março, foram 308 registros de fogo. No mês passado, Corumbá foi a terceira cidade com mais focos de incêndio do país com 74 notificações.