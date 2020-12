RCN CBN EM AÇÃO LIVE 2020 “Fora a saúde, dois setores foram essenciais nesse período. A educação e o agro”, afirma Cortella à Famasul Lucas Galvan enfatiza atuação do agro durante a pandemia da Covid-19

4 DEZ 2020 - 20h:04 Por Beatriz Magalhães/CBN

Em meio a pandemia da Covid-19, a crise afetou diversos setores, seja educação, economia e principalmente a saúde. Os desafios enfrentados neste ano atípico também foram pauta na última palestra do RCN CBN em Ação Live 2020, com o professor, filósofo e colunista da CBN, Mario Sergio Cortella.

Durante o bate-papo entre o Mestre Cortella, o superintendente do Senar de Mato Grosso do Sul, Lucas Galvan, enfatizou a atuação do setor rural, um dos que mais se destacaram durante a pandemia. “Neste período, nos aproximamos de muitas coisas que realmente são importantes. Durante a pandemia, o agro se mostrou pujante, e todos perceberam sua necessidade para a sociedade”.

O superintendente indagou ainda sobre qual será a possível visão que as pessoas terão do homem do campo, muito ainda estigmatizado como caipira. Em resposta, o professor Cortella destacou que além da saúde, dois outros setores sairão com uma melhor reputação nesse momento. A educação e o agro. “Eu sou grato, não evidentemente a pandemia, seria tolice. Mas, ao aprendizado que se possa tirar. E um deles é sobre descontruirmos um pouco aquela imagem que se tinha do agro”.

Cortella conta ainda que lembra sempre que possível que é caipira, seja nas entrevistas, livros ou palestras. “Ninguém é bom sozinho, seja no campo ou fora dele. Se nos juntamos com os bons, ficamos melhores”, finaliza o filósofo.