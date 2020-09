VIAGEM DE SABORES Foraging, cozinhando com plantas selvagens Foraging é tudo aquilo que podemos cozinhar e que pode se encontrar na natureza

22 SET 2020 - 14h:38 Por Beatriz Magalhães/ Paulo Machado

Ao buscarmos maneiras pra se alimentar de uma forma mais saudável, e visando proteger o meio ambiente, chefs e pesquisadores da alimentação contemporânea estão buscando o conceito da comida selvagem. É o “Foraging & Wild Food Movement”.

Sem dúvida trata-se de um novo olhar para o que comemos. Foraging é tudo aquilo que podemos cozinhar e que pode se encontrar na natureza. Desde algas, vegetais, frutas silvestres, ervas, fungos, peixes.

Existe hoje, número crescente de pessoas que cada vez mais estão desiludidas com o sistema industrial de alimentação atual, procurando comer menos alimentos processados. Por conta disso, foraging, é um tipo de hábito que está se tornando cada vez mais popular. Porque as pessoas almejam se reconectar a real origem dos alimentos.

É difícil comer todo um menu selvagem, mas se você consegue incorporar ingredientes na sua alimentação diária, combinando produtos do mercado com saladas e alguns vegetais selvagens, flores e plantas alimentícias não convencionais (as PANC). Você terá uma comida natural além de nutritiva, e que pode ser também deliciosa. Apure os sentidos e bom apetite.