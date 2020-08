CBN MOTORS Ford Territory já está entre nós Vice-presidente da Ford América do Sul, Rodrigo Golfarb fala sobre os atrativos do modelo

8 AGO 2020 - 11h:20 Por Redação/ CBN

Marcando uma nova fase da Ford no Brasil, o Territory, SUV bem equipado e dono de um visual moderno, chega para brigar no andar de cima do segmento. Paulo Cruz e Leandro Gameiro conversaram com Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul sobre esse lançamento e também as novidades da marca para o Brasil. Saiba também o que muda com a chegada da nova gasolina e como é a nova picape Chevrolet S10. Confira:

Assista o vídeo: