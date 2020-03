VIVA CASA CBN Formação do novo arquiteto e a Expo Revestir foram tema do Viva Casa Mercado em rápida em transformação é um dos grandes desafios para o novo profissional

14 MAR 2020 - 11h:22 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

O Viva Casa CBN, deste sábado, 14 de março, recebeu a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp, Natacha Oliskovicz para falar sobre a formação profissional do novo arquiteto e a importância da participação em eventos na prática acadêmica.

O programa trouxe ainda as novidades da Expo Revestir a maior feira de pisos e revestimentos do Brasil e o lançamento do Book Colletion CASACOR com a publicação de 70 projetos realizados nas mostras 2019. Confira: