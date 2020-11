POLÍCIA FEDERAL Foto de voto na urna e desobediência já levaram três presos em MS Detenções foram realizadas em Campo Grande e Dourados. Outras denúncias estão sendo investigadas

15 NOV 2020 - 14h:26 Por Marcus Moura/CBN

Que tirar foto do voto na urna eletrônica é crime todo mundo já sabe, mas mesmo assim alguns eleitores ainda insistem em desrespeitar a legislação eleitoral. Neste domingo, a Polícia Federal já prendeu duas pessoas pelo crime, uma em Campo Grande e outra em Dourados. Outro eleitor foi preso na Capital por desobediência.

Informações do Dourados News, site local, dão conta que a eleitora foi flagrada tentando filmar a urna no momento da própria votação. Tudo aconteceu numa sessão localizada no bairro Guaicurus. Os mesários acionaram a Guarda Municipal e a mulher foi levada para delegacia. Ela foi enquadrada no artigo 91-A da Lei 9.594/97 c/c artigo 312 da Lei 4.737/65.

Já na Capital, as prisões foram de dois homens, um por desobediência e tumulto e outro também por foto da urna. A PF não divulgou mais informações. No caso da desobediência, o eleitor foi autuado nos artigos 296 e 347 da Lei 4.737/65. A polícia está investigando outras denúncias.

Voo da Madrugada

A Polícia Federal deflagrou na madrugada deste domingo (15) a operação Voo da Madrugada visando combater o derramamento de “santinhos” no dia das eleições municipais de 2020. Prática comum em todas as eleições, os infratores aproveitam a madrugada do dia da votação para distribuírem os “santinhos” dos candidatos nas ruas da cidade, principalmente, nas regiões próximas aos locais de votação.

A prática visa angariar eleitores indecisos que se deslocam ao local de votação apenas para cumprir o seu dever constitucional de votar - no Brasil o voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos, conforme art. 14, §1º da Constituição Federal. Assim, esses eleitores utilizam os santinhos irregularmente derramados como “cola” para registrar seu voto na urna eletrônica. A medida é uma das ações que a Polícia Federal está realizando para combater as práticas criminosas durante as eleições municipais de 2020 e garantir um período eleitoral seguro para a população.