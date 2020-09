VIVA CASA CBN Fotografia: ferramenta poderosa para organizar portfólio O fotógrafo Denilson Machado falou sobre a importância de valorizar este recurso e ampliar a visibilidade dos projetos

12 SET 2020 - 11h:50 Por Luciane Mamoré / Thais Cintra CBN

Um dos mais renomados fotógrafos de arquitetura do Brasil, Denilson Machado, foi recebido neste sábado (12), pela jornalista Luciane Mamoré no estúdio do Viva Casa CBN. O profissional que é o fotografo oficial de CASACOR MS desde 2016, aproveitou a vinda à Campo Grande para contar um pouco da sua trajetória na fotografia e anunciou que irá lançar seu 11° livro “Minhas Verdades Incompletas” na próxima edição da mostra no primeiro semestre de 2021, em Campo Grande e ainda sobre outros projetos.

O programa teve ainda a arquiteta Vera Giraldeli, coordenadora da comissão eleitoral do CAU/MS falando sobre a escolha da nova diretoria do Conselho para o triênio 2021/2023 e uma campanha lançada pelos arquitetos Eduardo Melo e João Santos para arrecadar fotos antigas da Igreja São Benedito que irão contribuir para o estudo de proposta para projeto de restauro da igreja da Tia Eva. Para participar basta enviar as fotos para o @projetotiaeva. Confira: