Francisquito ou Francisquita? Paulo Machado explica a diferença entre os dois nomes da receita

8 DEZ 2020 - 16h:15 Por Paulo Machado/Giovanna Dauzacker

É bolo de festa de santo! É bolo de merenda de escola! É bolo de “tchá com bolo”! É bolo de família! É bolo mato-grossense! Tão querido na baixada cuiabana, que marca receitas de famílias, que podem até ter detalhes no sabor ou no formato mas, sempre FRANCISQUITO(A)… conforme me ensinou o Professor Elson Figueiredo de Cuiabá.

É um biscoito amanteigado de fácil preparo, mas, com detalhes! Todas as famílias são provedoras de suas receitas de Francisquito (a) pois, faz parte do cotidiano do mato grossense.

Sua origem bem provável ser das broas paulistas, trazidas na colonização do Estado de Mato Grosso. A degustação e preparo deste biscoito distribui-se na baixada cuiabana e no Pantanal Mato grossense.

Por que Francisquito ou Francisquita? Devido ao corte de sua base com duas partes – Francisquita; e com três, Francisquito…dando semelhança aos órgãos sexuais (dito popular)

Francisquito

Ingredientes:

08 ovos

500g açúcar

250g manteiga (temperatura ambiente)

01 limão(raspa)

01k farinha de trigo (aproximadamente)

01 cs fermento químico

Preparo:

1) Fazer uma mistura homogênea e sequenciada de ovo, açúcar, manteiga e raspa de limão.

2) Acrescentar a farinha de trigo aos poucos, e o fermento químico incorporado a mistura, sem sovar a massa. A massa resultante é amanteigada, com o ponto, quase desprendendo das mãos.

3) Deixar a massa descansar por uns 10 minutos, coberta com um guardanapo.

4) Polvilhar farinha de trigo ao redor da massa, pois se precisar, use-a.

5) Moldar em forma de “pingo d’água” e na base, fazer um ou dois cortes com o auxílio da tesoura ou faca.

6) Passar no açúcar e colocar na assadeira untada e polvilhada com farinha de trigo ou forrada com papel manteiga.

7) Assar no forno, temperatura 180 ° C.

Dicas do Chef:

– Quanto à textura: muito corado, biscoito crocante; pouco corado, biscoito macio.

– Quanto aos cortes, de acordo com a cultura regional de Mato Grosso: 02 cortes (francisquita), 03 cortes (francisquito).