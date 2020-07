ECONOMIA Franquia é uma das melhores opções no momento, segundo especialista Empreendedor precisa de uma preparação prévia e estar ciente do tempo que o negócio demanda

14 JUL 2020 - 09h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

Ao optar por abrir uma franquia, o empresário não precisa lidar com as dificuldades de uma empresa de marca própria em estágios iniciais. Segundo o consultor de empresas, Rosenildo Sales, as franquias são muito recomendadas, especialmente neste momento de pandemia. “Se eu tiver que recomendar para um cliente hoje, a franquia é a mais recomendada”, destacou o especialista.

Antes de decidir abrir uma franquia, é importante que o empresário tenha uma preparação prévia, segundo a analista do Sebrae/MS, Tetis Gonçalves. Ouça os detalhes na reportagem: