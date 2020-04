SOLIDARIEDADE Pandemia não impede trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras Organização humanitária precisa de ajuda para manter projetos que podem reduzir até 20% devido a covid-19

3 ABR 2020 - 12h:03 Por Isabelly Melo

Durante esta semana a CBN Campo Grande contou um pouco da história de algumas instituições da capital que precisam da sua ajuda para manter as atividades, principalmente durante a epidemia do novo coronavírus.

Ouvimos os representantes da Maná do Céu Para os Povos, Cotolengo e Juliano Varela. E finalizando as reportagens sobre solidariedade nesse período de quarentena, nesta sexta-feira (03) você vai conhecer um pouco da história da Fraternidade Sem Fronteiras, projeto que nasceu no coração de Campo Grande, tomou forma e hoje atende crianças, jovens e adultos não só em Mato Grosso do Sul, mas em outras partes do mundo. Ouça a reportagem na íntegra:

Para doar é só acessar o site fraternidadesemfronteiras.org.br, ou entrar em contato pelos telefones (67) 3028-5429 ou (67) 9 9847-0231. A Fraternidade está localizada na Rua Praia da Pituba, nº 53, no Jd. Autonomista.