POLÍCIA Fraude na compra de combustíveis vira alvo do Gaeco Os esquemas fraudulentos envolviam postos e setores públicos

12 MAI 2020 - 09h:06 Por Marcus Moura/CBN

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) cumpre na manhã desta terça-feira (12) 17 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Tribunal de Justiça, da operação Combustão, que apura contratos fraudulentos na compra de combustíveis. Os alvos estão nas cidades de Ribas do Rio Pardo, Dourados, São Gabriel do Oeste e na Capital.

Informações do Rio Pardo News dão conta que dois funcionários da prefeitura de Ribas foram presos, um deles por portar uma arma de fogo ilegal. Não há informações sobre a prisão do segundo servidor. As ações do Gaeco têm o suporte operacional da Procuradoria-Geral de Justiça e do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A investigação se destina a apurar o desvio de recursos públicos na execução de contratos de aquisição de combustíveis, realizado por meio de abastecimentos fraudulentos e retiradas de valores em espécie em posto integrante do núcleo criminosos.