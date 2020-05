EMPREGO Frigorífico da capital busca profissionais com urgência Além do salário os contratados terão direito ao tíquete-alimentação, vale-transporte cesta básica e outros

15 MAI 2020 - 06h:25 Por Isabelly Melo

Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 6 vagas de açougueiro para preenchimento urgente. Os candidatos deverão ter experiência mínima comprovada de 6 meses em Carteira e ensino fundamental incompleto para trabalhar no frigorífico como refilador de carnes. Pode ter experiência de açougue ou no setor de açougue de supermercado.

Além do salário de R$ 1.349,56, os contratados terão direito ao tíquete-alimentação, vale-transporte, cesta básica, restaurante na empresa e outros.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2.773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, retirar a carta de encaminhamento para entregá-la com o currículo na portaria do frigorífico até às 12 horas desta sexta-feira (15).

*Informações Portal do MS