AGRONEGÓCIO Frigorífico de Guia Lopes da Laguna é o único sem data para retorno de atividades em MS Segundo a Semagro, com realocação de animais, número de abates voltou ao nível obtido antes da pandemia

21 MAI 2020 - 14h:08 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Em razão do avanço da Covid-19, muitos frigoríficos paralisaram as atividades. Em Mato Grosso do Sul, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a realocação dos animais permitiu que, nesta semana, o nível de abates retornasse ao obtido antes da pandemia.

O Secretário explica também que a indústria frigorífica de Guia Lopes da Laguna é a única sem data para retorno das atividades.

