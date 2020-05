MERCADO Frigorífico de MS é habilitado e vai exportar carne bovina para Tailândia Unidade da JBS está entre cinco do Brasil aptas a vender carne com osso, desossada e miúdos comestíveis ao país asiático

30 MAI 2020 - 09h:30 Por Giovanna Dauzacker

Cinco plantas frigoríficas brasileiras estão aptas a exportar carne bovina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis de bovinos para a Tailândia. Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as indústrias estão localizadas nos estados do Pará, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Aqui no Estado, de acordo com a Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes (Assocarnes), o frigorífico habilitado foi uma unidade da JBS, localizada em Campo Grande, na saída para o município de Sidrolândia.

O anúncio foi feito depois que o país asiático abriu mercado para os lácteos do Brasil. De acordo com a ministra Tereza Cristina, essa é “mais uma boa notícia para o agro brasileiro”. Desde janeiro de 2019, mais de 700 habilitações foram feitas para os produtos do setor brasileiro, incrementando ainda mais o mercado de exportação e diversificando compradores.

As negociações com a Tailândia tiveram início em 2015, quando as relações foram estreitadas entre o Ministério da Agricultura, e Cooperativas tailandesas.