AGRONEGÓCIO Frigoríficos diminuem compras e cotação do boi gordo inicia semana estável Recuo das indústrias é estratégia para segurar alta da arroba

17 NOV 2020 - 14h:32 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Como forma de tentar segurar a alta da arroba, as indústrias frigoríficas diminuíram as compras nesta semana, o que mantém os preços firmes e estáveis.

Em Campo Grande, a cotação do boi gordo caiu 1,4% ou R$ 4,00/@ na segunda-feira (16), se comparado com o fechamento da última sexta-feira (13), sendo negociada a R$ 276,00/@ à vistam, R$ 275,50/@ com desconto do Senar e R$ 272,00/@ com desconto do Senar e Funrural.

