TEMPO E TEMPERATURA Frio volta a MS a partir de quinta-feira Meteorologia indica geada no sábado, dia 16

14 MAI 2020 - 06h:51 Por Isabelly Melo

O frio volta a Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (14) quando as temperaturas começam a cair gradativamente, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Há estimativa de geada para o sábado (16).

Para esta quinta, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Nas regiões sul e sudoeste o tempo fica nublado a parcialmente nublado, sem chuva.

As temperaturas nesta dia podem registrar mínima de 13°C e máxima de 27°C, com tendência a declínio. Os valores de umidade relativa do ar permanecem elevados, com índices podendo variar entre 95% e 45%.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura previstos para Campo Grande e algumas cidade do Estado.

Infográfico: Portal do MS

*Informações Portal do MS