DOURADOS Fugitivo do semi aberto morre em confronto com policiais em Dourados Arma e munições foram apreendidas após a troca de tiros

24 DEZ 2019 - 08h:58 Por Lilian Rech/Beatriz Magalhães

Fugitivo do semiaberto morre em confronto com policiais durante esta madrugada em Dourados. Confira as informações: