MEIO AMBIENTE Fumaça da Austrália não tem impacto significativo no Brasil, segundo físico Chuvas registradas na última semana em MS, SC e PR “abafaram” partículas

13 JAN 2020 - 10h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Na última semana a fumaça das queimadas na Austrália chegaram na América do Sul. As partículas puderam ser observadas em alguns países do continente, como Argentina Chile e Brasil. As chuvas registradas em Santa Catarina, parte do Mato Grosso do Sul e do Paraná acabaram “abafando” a fumaça. O fenômeno é chamado pelos cientistas de “deposição úmida”.

A Austrália vive desde 2019 um dos piores incêndios florestais registrados no país. De acordo com a bióloga Francine Dorneles, um dos motivos deste longo período de queimadas no país, poder ser o aquecimento global. No Brasil, segundo o físico Widinei Alves, a fumaça não deve ter um impacto significativo. Ouça a reportagem e confira os detalhes: