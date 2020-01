INTERIOR Fumaça de incêndios no Pantanal encobre céu de Corumbá O Corpo de Bombeiros com o apoio da Marinha sobrevoou a área dos incêndios

30 JAN 2020 - 10h:08 Por Luis Vilela

Mesmo com as chuvas ocorridas no oeste de Mato Grosso do Sul, a região do Pantanal tem sofrido com incêndios no últimos dias. No começo da semana, os focos foram identificados na área do Tagiloma e têm se espalhado por áreas ás margens do rio Paraguai.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Corumbá, o fogo atinge áreas de "baceiros" que são vegetações secas, mas que estão em cima de áreas alagadas, provocando muita fumaça, o que provavelmente, dependendo da direção do vento, fez com que chegasse a encobrir o céu das cidades de Corumbá e Ladário.

A reportagem da CBN Campo Grande conversou com o tenente dos bombeiros de Corumbá, Jonatas Lucena, que atualizou sobre a situação no município.