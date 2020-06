SAÚDE Fumantes com covid-19 podem ter quadro de sáude mais grave As comorbidades em decorrência do tabagismo também são fatores que interferem no estado clínico do paciente

5 JUN 2020 - 08h:00 Por Thais Cintra/CBN

Especialista diz que cada paciente tabagista precisa de cuidados específicos no tratamento contra Covid-19 - Foto: O Globo Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 150 mil pessoas morrem em decorrência do tabagismo todos os anos no Brasil. Para o fumante a situação pode se agravar por conta da pandemia do novo coronavírus, já que a doença atinge diretamente o sistema respiratório e pulmão. O médico especialista em pneumologia da Unimed Campo Grande, Dr. Ronaldo Perches Queiroz explica sobre quais tratamentos utilizar em pacientes fumantes com comorbidades, onde o risco de agravamento da doença é maior. Acesse o áudio: jpnews · Fumantes com covid-19 podem ter quadro de sáude mais grave

Deixe seu Comentário