MÉDIO E SUPERIOR Funai abre edital para processo seletivo de estágio com vagas em MS Inscrições iniciam no dia 3 de novembro

28 OUT 2020 - 09h:06 Por Loraine França

A Fundação Nacional do Indío (Funai) está com edital aberto para processo seletivo que vai selecionar estagiários para atuar em diversas coordenações por todo o Brasil. Em Mato rosso do Sul, as vagas são para Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Confira o edital aqui.

Ouça os detalhes: