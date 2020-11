INTERIOR Funcionário de usina desaparece após explosão em tanque de etanol Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17), em uma usina de Rio Brilhante

17 NOV 2020 - 15h:46 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Um funcionário de uma usina sucroenergética, localizada em Rio Brilhante desapareceu depois de uma explosão em um dos reservatórios de 5 milhões de litros de etanol. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a empresa proprietária da Unidade Passa Tempo acionou a emergência por volta das 6h da manhã. Foram enviadas quatro viaturas ao local, que possui os protocolos de segurança, e o fogo foi controlado aproximadamente às 12h.

“O Corpo de Bombeiros trabalha agora com o resfriamento dos tanques próximos ao tanque de explodiu, para extinguir qualquer possibilidade de um novo incidente”, explica o Tenente Coronel Fernando Carminati.

Ainda segundo as informações, as buscas pelo homem ainda não foram iniciadas em razão do calor que ainda é muito forte na área. “Trabalhamos com a possibilidade de ele ter sido atingido com a explosão e aguardamos melhores condições para procurá-lo”, ressalta.

A causa do incêndio ainda não foi identificada pela Polícia Civil.