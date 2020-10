INTERIOR Funcionários de frigorífico em Santa Rita do Pardo devem passar por teste em massa Medida ocorre depois que 17 empregados foram infectados pelo coronavírus

21 OUT 2020 - 16h:11 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Os empregados do frigorífico Frigolon LTDA, instalado no município de Santa Rita do Pardo, passarão por testes de Covid-19. A medida ocorre depois do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e a unidade industrial.

Segundo o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), os testes do tipo RT-PCR devem ser realizados até o dia 30 de outubro e os resultados apresentados até 18 de novembro. Dos 169 funcionários, 17 testaram positivo para a doença até o momento, de acordo com o relatório da Secretaria de Saúde do Município.

Os casos confirmados devem ficar em isolamento domiciliar por, no mínimo, dez dias, contando do início dos sintomas ou da data da coleta.

O TAC prevê uma série de obrigações a serem cumpridas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus nas atividades. Cada item descumprido pelo frigorífico deve resultar em uma multa de R$ 10 mil.