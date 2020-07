MATO GROSSO DO SUL Fundação de Cultura divulga projetos habilitados do FIC 2019 Novo cronograma foi criado, devido a pandemia do novo coronavírus

7 JUL 2020 - 07h:02 Por Redação

Saiu o resultado das propostas habilitadas para o edital nº 1/2019 do Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Lançado em 12 de dezembro de 2019, o FIC teve seus prazos originais temporariamente cancelados devido à pandemia do novo coronavírus. A divulgação do resultado final dos habilitados segue novo cronograma, retomado posteriormente.

O Fundo de Investimentos Culturais estimula desde 2002 a criação, a produção e difusão das manifestações artístico-culturais em todos os municípios sul-mato-grossenses. Instituído pela Lei 2.366/2001 e reorganizado pela Lei 2.645/2003, o FIC tem como princípio prestar apoio financeiro a projetos culturais da comunidade, fomentando o mercado artístico e diminuindo a distância do público com as mais diversas manifestações, tradições e valores da cultura.

Os editais promovem a democratização de acesso a recursos para as áreas de música, dança, teatro, artes plásticas, audiovisual, literatura e festas populares. Os selecionados participam de programas e ações executadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul no decorrer do ano estimulando a valorização e difusão das manifestações artístico-culturais do Estado.

*Portal MS