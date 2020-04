MS CULTURA PRESENTE Fundação de Cultura divulga selecionados em edital emergencial Ao todo, 571 artistas foram habilitados para receber o recurso

27 ABR 2020 - 15h:10 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (27) o resultado do edital emergencial “MS Cultura Presente”, promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e que contemplará artistas das seguintes áreas: Artes Cênicas (Dança, Teatro e Circo), Música, Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural nesse período de pandemia do novo coronavírus.

Foram recebidas 457 inscrições, num total de 655 artistas. Destas, 411 foram selecionadas, sendo 571 artistas habilitados a receber o valor de R$ 1.800,00 divididos em duas parcelas de R$ 900,00. Nos projetos apresentados por grupos com mais de quatro integrantes, o valor total a ser pago será o de R$ 7.200,00, divididos em partes iguais a cada um dos artistas.

A Comissão Especial de Seleção para área de Artes Cênicas recebeu 74 (setenta e quatro) inscrições, sendo 111 (cento e onze) artistas inscritos nas áreas de Teatro, Dança e Circo, habilitando-se 57 (cinquenta e sete) inscrições e no total de 87 (oitenta e sete) artistas habilitados.

Para o setor da Música foram recebidas 223 (duzentos e vinte e três) inscrições, num total de 342 artistas inscritos nas modalidades solo e grupo. Deste grupo, foram aprovadas 213 inscrições, resultando em 307 artistas selecionados.

No segmento do Audiovisual e Artes Visuais foram recebidas 76 (setenta e seis) inscrições, sendo 102 (cento e dois) artistas inscritos na área de audiovisual e artes visuais, habilitando-se 67 (sessenta e sete) inscrições no total de 92 (noventa e dois) artistas habilitados.

E na área do Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural foram recebidas 84 (oitenta e quatro) inscrições, sendo 100 (cem) artistas inscritos, habilitando-se 74 (setenta e quatro) inscrições no total de 85 (oitenta e cinco) artistas habilitados.

O prazo recursal é o de cinco (05) dias a partir da publicação de hoje (27.04). Este tempo está previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal n. º 8.666/, e será processado conforme previsão dos §§ 1º ao 5º do mesmo artigo. O pagamento da primeira parcela deverá ser feito até o dia 20 de maio.

(Com informações do Portal do MS)