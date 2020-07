CULTURAL Fundação de Cultura divulga selecionados no “MS Cultura Presente II” Profissionais vão receber auxílio de R$ 1.800, dividido em duas parcelas de R$ 900

20 JUL 2020 - 08h:54 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura divulgou uma lista com os selecionados no edital emergencial “MS Cultura Presente II”, no Diário Oficial do Estado, da última sexta-feira (20). Os interessados devem buscar as páginas 24,25, 26, 27 e 28. Ouça os detalhes: