LEI ALDIR BLANC Fundação de Cultura publica cinco editais no Diário Oficial Juntos projetos totalizam R$ 653 mil

21 OUT 2020 - 11h:27 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado cinco projetos nesta quarta-feira (21), são eles: "Prêmio Sagacidade pra Seguir”, "Prêmio Vibe Literária", “Prêmio Artesão Indígena”, “Prêmio Sul-mato-grossense de Dança” e “Prêmio do Centro Referencial do Artesanato de MS”. Juntos os projetos totalizam R$ 653 mil. Ouça os detalhes: