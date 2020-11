LEI ALDIR BLANC Fundação de Cultura publica resultado de dez editais Selecionados vão receber prêmios que variam de R$ 1 mil a 30 mil

10 NOV 2020 - 11h:59 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou o resultado dos dez editais no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10). Os selecionados vão receber prêmios que variam de R$ 1 mil a 30 mil. Ouça os detalhes: