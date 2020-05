CULTURA Fundação de Cultura retoma processos administrativos do FIC Os recursos contra a inabilitação poderão ser feitos de 25 a 29 de maio

15 MAI 2020 - 08h:12 Por Isabelly Melo

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) retomou os processos administrativos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS). Ele havia sido suspenso no dia 24 de março devido ao Decreto Estadual n.° 15.397/2020 em razão das medidas de prevenção à disseminação do coronavírus. Com a retomada do FIC, o Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul (CEPC/MS) reuniu-se na quarta-feira (13), por meio de videoconferência, para tratar do cronograma das datas dos procedimentos de seleção.

Conforme publicação do Diário Oficial do dia 12 de maio, os interessados deverão solicitar pelo e-mail: ficms2@gmail.com o encaminhamento do parecer final de inabilitação do seu projeto. Recebida a solicitação, a gerência do FIC encaminhará os pareceres escaneados de inabilitação até o dia 22 de maio.

Os recursos contra a inabilitação poderão ser feitos de 25 a 29 de maio, sendo a publicação desta interposição no dia 02 de junho. Depois dessa data correrá o prazo de impugnação e análise de impugnações. O resultado final dos habilitados será anunciado no dia 03 de julho.

Com essa fase cumprida, iniciará no dia 06 de julho a análise meritória dos projetos pelo CEPC/MS. “A publicação da relação prévia dos projetos aprovados pelos conselheiros será no dia 10 de agosto”, afirmou a presidente da FCMS, Mara Caseiro.

“Depois da divulgação desses aprovados, correrá o prazo legal de recursos que deve ser finalizado com a divulgação do resultado de não aprovação e impugnação no dia 05 de outubro. O resultado final dos aprovados no FIC 2019 será publicado no dia 07 do mesmo mês”, informou Mara.

*Informações Portal do MS